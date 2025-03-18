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Вэнса прочат в президенты США

20:17 651

Республиканцы всерьёз рассматривают вице-президента Джей Ди Вэнса как возможного кандидата на выборах 2028 года, заявил сенатор Джим Бэнкс в комментарии Axios.

"Неизбежно, что Вэнс станет кандидатом от Республиканской партии. Он — будущее MAGA и уже показал себя", — сказал Бэнкс.

Источник портала отметил, что Вэнс в хороших отношениях с сыном Дональда Трампа. Тот остался доволен тем, что убедил отца выбрать Вэнса в вице-президенты.

Вэнс получил поддержку сторонников MAGA после выступления в Мюнхене и жесткой риторики в адрес Владимира Зеленского. Активист Джек Пособец уже называет его "48-м", намекая на пост следующего президента США.

Бывший сенатор от Огайо, выпускник Йеля и бывший морпех, Вэнс до прихода в политику работал в венчурных компаниях и написал бестселлер. Женат, трое детей.

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