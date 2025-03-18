США обвинили ХАМАС в возобновлении боев в Газе

Ответственность за возобновление боевых действий в секторе Газа лежит на палестинском движении ХАМАС, заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

По её словам, ХАМАС отказался от всех предложений по продлению перемирия с Израилем.

"ХАМАС отверг каждую инициативу и все крайние сроки, предложенные в последние недели, — подчеркнула Ши на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку. — Именно эта террористическая организация сорвала попытки продлить прекращение огня".

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о масштабных ударах по целям ХАМАС в Газе. По данным канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, атака стала ответом на отказ ХАМАС принять предложения, обсуждавшиеся с посредниками и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Минздрав Газы сообщает, что число погибших превысило 400 человек, ранения получили не менее 562.