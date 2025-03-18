Мелони против отправки миротворцев в Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу Великобритании и Франции о размещении миротворцев в Украине. По её словам, этот шаг — рискованный и неэффективный.

«Отправка итальянских войск на Украину никогда не стояла на повестке дня. Также мы считаем, что предложение о направлении европейских сил, выдвинутое Великобританией и Францией, является сложным, рискованным и неэффективным вариантом», — заявила Мелони, выступая в Сенате.

Ранее, 15 марта, премьер уже подчёркивала, что Италия не планирует направлять миротворцев на Украину.

Инициативу по развертыванию миротворческих сил подготовили Великобритания и Франция. По их плану, до 30 тыс. европейских военных должны будут охранять украинские города, порты и инфраструктуру после возможного прекращения огня между Киевом и Москвой.

По словам представителя британского премьера Кира Стармера, участие в миссии готовы принять более 30 стран, однако он не уточнил, о каких государствах идёт речь.

В Кремле уже предупредили о последствиях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присутствие «натовских контингентов» на украинской территории создаст новые поводы для конфликта.