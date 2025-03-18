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Полет Ми-28 завершился трагедией

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20:57 2365

В Ленинградской области упал вертолет. Крушение произошло в Волосовском районе, сообщает 78.ru со ссылкой на главу районной администрации Сергея Ушакова. Ранее об авиакатастрофе сообщали телеграм-каналы Mash и Baza.

В Минобороны сообщили, что речь идет о вертолете Ми-28, он выполнял плановый учебно-тренировочный полет над Ленинградской областью. Экипаж погиб, уточнили в военном ведомстве, передает «Интерфакс». Как уточнили в ведомстве, «полет выполнялся без боекомплекта».

На месте работают пожарно-спасательные службы Ленобласти, сообщил Ушаков. По данным Baza и RT, жертвами стали два человека.

По словам очевидцев, как пишет телеграм-канал «Mash на Мойке», вертолет упал около деревни Шуговицы.

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