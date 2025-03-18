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Италия и Испания против €40 млрд для Украины

21:48 632

Италия и Испания выразили сомнение по поводу предложения главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас о выделении до €40 млрд военной помощи Украине, сообщает Reuters.

Эти страны считают, что на данный момент слишком рано принимать окончательное решение. В то время как Эстония, Дания и Литва активно поддерживают Украину, Южная Европа проявляет осторожность, ссылаясь на необходимость обсуждения этого вопроса в контексте предстоящих переговоров и собственных оборонных расходов.

Италия заявила, что необходимо дождаться результатов переговоров между Трампом и Путиным, а Испания подчеркнула, что уже взяла на себя обязательства в размере €1 млрд.

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