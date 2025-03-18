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Трагедия на «Нефтяных Камнях»

22:09 603

На ”Нефтяных Камнях " кран потерял равновесие и упал в море, сообщили в ПО "Азнефть“.

В информации отмечается, что сегодня около 16:25 во время ремонтных работ, проводимых 4-м строительно-монтажным отделом треста "Нефтгазстрой" на 4-м участке добычи нефти и газа нефтегазодобывающего управления "Нефтяные Камни" гусеничный кран марки Libher Gravleer потерял равновесие и упал в море.

В результате происшествия машинист крана Тагиев Захид Рамазан оглу погиб. Тело погибшего было доставлено на берег медицинским вертолетом около 18:10.

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