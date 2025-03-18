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Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по Израилю

22:22 137

Йеменские мятежники-хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильской авиабазе Неватим, сообщает ТАСС.

Хуситы в ближайшее время расширят круг целей для ударов в Израиле, если он не прекратит операцию в Газе, заявил представитель мятежников.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о масштабных ударах по целям ХАМАС в Газе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за нападениями хуситов стоит Иран, и допустил, что в случае новых атак США не ограничатся ударами по йеменским мятежникам.

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