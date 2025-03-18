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Перестрелка вдоль всей границы Азербайджана с Арменией: заговорят ли пушки?

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
18 мартa 2025, 22:21 3302

Ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обостряется. Министерство обороны Азербайджана третий день подряд сообщает о провокациях со стороны армянских вооруженных сил. Согласно этим данным, подразделения армии Армении ведут обстрел позиций Азербайджана практически по всей протяженности границы — от южного направления в районе Гориса до северного сектора в Басаркечаре. Причем огонь открывается в разное время суток, иногда сразу на нескольких участках.

Примечательно, что обстрелы начались вскоре после завершения работы над текстом соглашения о нормализации отношений между двумя странами.

Если вооруженные провокации продолжатся, то Азербайджан неизбежно примет жесткие ответные меры

Мир под угрозой

Как уже сообщалось, 13 марта Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении согласовали последние два пункта 17-страничного мирного договора, тем самым формально завершив его подготовку. Однако официальный Баку сразу заявил, что подписание документа невозможно, пока Армения не внесет изменения в свою Конституцию и не подаст в ОБСЕ совместно с Азербайджаном заявку на роспуск Минской группы.

В ответ Ереван обозначил свою позицию: процесс конституционной реформы займет несколько лет, а роспуск Минской группы возможен только после подписания мирного соглашения.

Таким образом, вероятность скорого подписания мирного договора крайне низка. Более того, эскалация на границе лишь усложняет дипломатический процесс, делая перспективу устойчивого мира еще более туманной.

Ереван обозначил свою позицию: процесс конституционной реформы займет несколько лет, а роспуск Минской группы возможен только после подписания мирного соглашения

Кому выгодно обострение?

Возникает закономерный вопрос: зачем Армении провоцировать сейчас новый виток напряженности?

Во-первых, на ситуацию влияет внутренняя политическая борьба. Завершение работы над текстом мирного соглашения вызвало резкую реакцию со стороны армянских реваншистских и пророссийских сил. Премьер-министр Никол Пашинян подвергся жесткой критике за якобы капитулянтские условия договора, в котором, по мнению его оппонентов, отсутствуют гарантии возвращения армян в Карабах, освобождения сепаратистских лидеров и другие вопросы, важные для армянской стороны.

Так, группа бывших дипломатов, называющая себя «Общенациональный Совет армянских дипломатов», заявила, что процесс переговоров шел в формате односторонних уступок. Они обвиняют власти в утаивании текста соглашения от общественности, что, по их мнению, свидетельствует о невыгодных для Армении положениях.

Оппозиционные силы, включая партии бывших президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, также активно выступают против соглашения. А Республиканская партия Армении потребовала немедленной публикации текста и заявила, что Пашинян не обладает легитимностью для его подписания без международных гарантий (подразумевая Россию).

Кочарян и Саргсян вместе с реваншистами продолжают давление

Критика исходит не только из самой Армении, но и со стороны армянской диаспоры. Армяно-американский Национальный комитет в США также обвиняет Пашиняна в односторонних уступках.

Таким образом, правительство Армении оказалось под серьезным давлением как внутри страны, так и за ее пределами. В этой ситуации нагнетание напряженности на границе может служить инструментом для отвлечения внимания от политических проблем.

Военная уверенность или просчитанный риск?

За последние несколько лет Армения активно вооружалась при поддержке Франции, Индии и ряда других стран. Линия границы укреплена бетонными фортификациями, которые могут выполнять не только оборонительные, но и наступательные функции.

Создается впечатление, что в Ереване сформировалось уверенность в значительном усилении армянской армии по сравнению с 2020 годом, когда она потерпела разгромное поражение в Карабахе. Возможно, армянское руководство рассчитывает, что теперь вооруженные силы Армении способны оказать сопротивление и даже вести ограниченные наступательные действия, мотивированные не только военными расчетами, но и политическими целями. Ведь демонстрация силы могла бы помочь правящей власти поднять свой рейтинг на фоне давления оппозиции.

За последние несколько лет Армения активно вооружалась при поддержке Франции, Индии и ряда других стран

Но если в армянском руководстве действительно преобладает подобное мнение, то последствия могут оказаться катастрофическими как для правительства Пашиняна, так и для всего армянского общества.

Любая военная агрессия против Азербайджана сейчас была бы равносильна попытке протаранить бетонную стену. Как известно, за последние годы Азербайджан многократно увеличил военный бюджет, модернизировал армию и усилил свою боеспособность.

Готова ли Армения к вооруженой эскалации?

Пока сложно сказать, как далеко армянская сторона готова зайти в нагнетании напряженности. В настоящий момент обстрелы ведутся из стрелкового оружия, но исторический опыт показывает: в подобных ситуациях эскалация может происходить стремительно, с переходом к использованию тяжелого вооружения.

Если вооруженные провокации продолжатся, то Азербайджан неизбежно примет жесткие ответные меры. Вопрос лишь в том, насколько быстро произойдет переход от локальных столкновений к более серьезным боевым действиям.

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