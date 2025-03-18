Путин и Трамп обсудили угрозу Ирана для Израиля

Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что Иран не должен иметь возможность угрожать существованию Израиля.

Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в X.

Лидеры обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия и заявили, что Иран не должен быть способен уничтожить Израиль.