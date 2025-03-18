Путин и Трамп обсудили угрозу Ирана для Израиля
18 мартa 2025, 22:33 860
Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что Иран не должен иметь возможность угрожать существованию Израиля.
Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в X.
Лидеры обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия и заявили, что Иран не должен быть способен уничтожить Израиль.
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