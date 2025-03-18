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После разговора с Трампом Путин начал бомбить Киев

18 мартa 2025, 22:51 2308

Сразу после телефонных переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина 18 марта вечером, в период воздушной тревоги, в Киеве раздались взрывы, силы ПВО украинской столицы открыли огонь по российским беспилотникам.

По информации Воздушных сил Украины, была зафиксирована угроза применения ударных БПЛА.

Также сообщалось о скоростной цели на Сумщине, движущейся в юго-западном направлении.

Позднее подтвердили, что ПВО работает над нейтрализацией угрозы в небе над Киевом, и призвали граждан оставаться в укрытиях до окончания тревоги.

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