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Инвестор Tesla призвал Маска уйти в отставку

18 мартa 2025, 23:07 930

Один из первых инвесторов Tesla Росс Гербер призвал Илона Маска покинуть пост главы компании из-за его «неоднозначной деятельности» в администрации Дональда Трампа. По мнению Гербера, это вредит бизнесу и акциям Tesla.

«Илону нужно либо вернуться к работе в Tesla, либо найти нового гендиректора и заняться делами в правительстве», — заявил он в интервью Sky News.

Это первый подобный призыв со стороны инвесторов. За время работы Маска в администрации Трампа капитализация Tesla упала на 48%, а продажи в Европе резко сократились. На ситуацию повлияли высказывания Маска и его поддержка ультраправых партий. На фоне этого в ряде городов США и Европы проходят протесты. С начала года состояние Маска уменьшилось более чем на $100 млрд.

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