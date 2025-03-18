Израиль переходит к жесткому давлению на ХАМАС
18 мартa 2025, 23:28 326
Израиль возобновил удары по сектору Газа и будет наращивать их интенсивность, не делая перерывов в боевых действиях, все возможные переговоры теперь будут вестись без пауз на прекращение огня.
Об этом заявил в телеобращении к нации премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"Мы будем усиливать военное давление. Отныне Израиль будет действовать против [радикального палестинского движения] ХАМАС с нарастающей военной силой, и переговоры будут вестись только под огнем", - сказал он.
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