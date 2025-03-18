Израиль переходит к жесткому давлению на ХАМАС

Израиль возобновил удары по сектору Газа и будет наращивать их интенсивность, не делая перерывов в боевых действиях, все возможные переговоры теперь будут вестись без пауз на прекращение огня.

Об этом заявил в телеобращении к нации премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы будем усиливать военное давление. Отныне Израиль будет действовать против [радикального палестинского движения] ХАМАС с нарастающей военной силой, и переговоры будут вестись только под огнем", - сказал он.