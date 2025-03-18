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Шольц оценил итоги переговоров Путина и Трампа

18 мартa 2025, 23:33 650

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц счел «хорошим началом» согласие России и Украины на взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Об этом пишет Reuters.

В то же время канцлер подчеркнул, что заключение соглашения о перемирии невозможно без участия Украины.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики. Российский лидер дал военным соответствующую команду.

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