У Зеленского отреагировали на разговор Трампа и Путина

Об этом сообщил в комментарии изданию "РБК-Украина" неназванный собеседник в Офисе президента.

Россия отвергла идею Соединенных Штатов Америки о введении перемирия. Так в Офисе президента Украины прокомментировали разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта.

Он подчеркнул, что действия Москвы свидетельствуют о том, что РФ хочет воевать и дальше.

"Мы сейчас на уровне команд выясняем детали и готовы делать следующие шаги вместе с партнерами, но это должно быть именно вместе с партнерами, потому что только так это может быть эффективно", – заявил источник журналистов.

18 марта состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, посвященный в основном российско-украинской войне. В Кремле по итогам переговоров заявили, что 19 марта Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175.

В контексте возможного введения 30-дневного перемирия в войне РФ против Украины в Кремле потребовали прекращения мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ.

Дональд Трамп, комментируя разговор с российским правителем, заявил, что он был "хорошим и продуктивным".