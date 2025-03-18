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Зеленский согласился на частичное перемирие

18 мартa 2025, 23:51 332

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит идею прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

"Мы всегда придерживались позиции не наносить удары каким-либо оружием по энергетике", — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что Россия готовит наступательные действия на нескольких направлениях. "Путин хочет предпринять наступательные действия на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Зачем? Чтобы максимально надавить на Украину и уже тогда выдвинуть ультиматумы с позиции силы", — сказал президент.

18 марта состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, на котором обсуждалась война России против Украины. По его итогам Путин согласился на 30-дневный взаимный отказ от атак по энергетическим объектам и дал соответствующую команду военным.

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