Зеленский согласился на частичное перемирие

"Мы всегда придерживались позиции не наносить удары каким-либо оружием по энергетике", — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что Россия готовит наступательные действия на нескольких направлениях. "Путин хочет предпринять наступательные действия на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Зачем? Чтобы максимально надавить на Украину и уже тогда выдвинуть ультиматумы с позиции силы", — сказал президент.

18 марта состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, на котором обсуждалась война России против Украины. По его итогам Путин согласился на 30-дневный взаимный отказ от атак по энергетическим объектам и дал соответствующую команду военным.