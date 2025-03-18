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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Алиев об основе освобождения Гасанриза

00:07 1929

Мы должны были восстановить историческую справедливость, восстановить международное право, восстановить свои права. <…> В течение трех лет после Второй Отечественной войны мы думали и работали над нашими будущими планами. И, конечно же, сепаратисты ни в какой форме не могли оставаться в этом регионе. В то же время мы предложили проживавшему здесь армянскому населению: живите под азербайджанским флагом, примите азербайджанское гражданство, и никто вам лишнего слова здесь не скажет.

Так президент Ильхам Алиев сказал, выступая на церемонии сдачи в эксплуатацию жилого комплекса в селе Суговушан Агдеринского района.

«Сегодня в городе Ханкенди живут армяне, и никто их не обижает, наоборот, наши социальные работники проявляют о них заботу. В этом величие нашего народа. А они изгнали нас с этих земель, с наших исконных земель, совершили геноцид, причинили невыносимые страдания азербайджанскому народу. Именно в этом величие нашего народа. Правда на нашей стороне, мы и в период оккупации смогли возвысить голос за справедливость и доказать всему миру, что это наша историческая и законная земля», - заявил президент Алиев.

Глава государства заметил, что, несмотря на то, что во время Второй Карабахской войны многие страны, многие силы стояли за Арменией, никто не мог высказать нам обоснованных претензий: «Потому что мы вели войну на своей земле в рамках международного права. Такими же безрезультатными оказались политические и другие действия, предпринятые против нас во время длившейся всего несколько часов антитеррористической операции. Покровители Армении в международных организациях пытались ввести санкции и предпринять другие шаги против Азербайджана, но им это не удалось. Справедливость на нашей стороне».

«Основа освобождения Гасанриза была заложена именно во время Второй Карабахской войны. К тому времени большая часть Карабаха уже была освобождена от оккупантов. В результате нескольких операций после Второй Карабахской войны мы еще больше укрепили наши позиции, что позволило нам в кратчайшие сроки и с минимальными потерями взять под контроль все оставшиеся места», - сказал президент Алиев.

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