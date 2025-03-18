Генштаб Украины о русских в Сумской области

Генеральный штаб ВСУ опроверг распространенную в сети информацию о якобы продвижении российских войск вглубь Сумской области.

"Информация о продвижении подразделений РФ на территорию Сумской области не соответствует действительности", — говорится в сообщении Генштаба.

В военном ведомстве уточнили, что ситуация на границе с Курской областью находится под контролем украинских Сил обороны. Попытки российских оккупантов зайти небольшими группами на приграничные территории пресекаются, враг оперативно уничтожается.

Также в Генштабе добавили, что украинские войска продолжают контролировать ряд позиций в Курской области РФ.