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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Генштаб Украины о русских в Сумской области

00:10 1066

Генеральный штаб ВСУ опроверг распространенную в сети информацию о якобы продвижении российских войск вглубь Сумской области.

"Информация о продвижении подразделений РФ на территорию Сумской области не соответствует действительности", — говорится в сообщении Генштаба.

В военном ведомстве уточнили, что ситуация на границе с Курской областью находится под контролем украинских Сил обороны. Попытки российских оккупантов зайти небольшими группами на приграничные территории пресекаются, враг оперативно уничтожается.

Также в Генштабе добавили, что украинские войска продолжают контролировать ряд позиций в Курской области РФ.

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