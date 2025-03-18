Сразу после разговора Трампа убрали Z, O и V у посольства США

В Москве с территории американского посольства убрали инсталляцию, состоящую из букв Z, O и V, а также надпись «Сила v правде».

Это произошло сразу после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что, по словам рабочих, фигуры были сняты для «помывки», так как они загрязнились. Напомним, что инсталляция была установлена у посольства США в конце ноября 2023 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив: «Лампочки меняют. Чтобы виднее было».