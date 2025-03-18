Как же Трампу мешает эта чертова Украина… и еще честь с достоинством

Как и следовало ожидать, рассказы о грандиозных талантах Дональда Трампа по заключению сделок оказались всего лишь рассказами. Столь долгожданный телефонный разговор с Владимиром Путиным не привел к сколько-нибудь выдающимся результатам. Собственно, ради того, на что согласился хозяин Кремля, не стоило тратить два с половиной часа «стабильного гения», лучше бы дедушка поиграл в гольф, а о мелочах бы договорились люди рангом пониже. При том, что Украина в Джидде согласилась на 30-дневное перемирие на земле, в воздухе и на море без всяких предварительных условий, Путин снизошел только до отказа от ударов по энергетической инфраструктуре, а по остальным пунктам выдвинул свои требования, которые будут теперь обсуждать специальные экспертные группы. Это ведь не Зеленский, которому за отсутствие костюма во время официального приема можно прекратить военные поставки, это Владимир Владимирович, хотелки которого Дональд Трамп принимает с послушным трепетом, и все угрозы ввести против России чего-нибудь эдакое уже даже не озвучиваются, не говоря об их реализации.

При этом Путин ничуть не побоялся в открытую потребовать прекращения иностранной военной помощи Украине и предоставления ей разведывательной информации, дескать, без этого эскалация конфликта неизбежна. Трамп, который так обычно не любит, когда ему предъявляют условия, да еще практически ультимативные, в этот раз был само благодушие. Судя по итоговым заявлениям, его сердце растопили разговоры о грандиозных перспективах российско-американского сотрудничества после заключения всеобъемлющего мира. И, вишенка на торте, без нее Путин был бы не Путиным, издевательская договоренность о матчах между американскими и российскими хоккеистами. Это откровенный чекистский троллинг, который совершенно не считывается нью-йоркскими девелоперами. Похоже, Трамп таки ощущает, что выглядит по итогам разговора недостаточно грандиозно. Его запись в соцсети Truth Social выглядит нехарактерно для него сдержанно: «Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным объектам, понимая, что мы будем работать быстро, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, КОНЦА этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом! Обсуждались многие элементы мирного договора, включая тот факт, что гибнут тысячи солдат, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс сейчас в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним эту работу!»