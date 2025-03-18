ХАМАС готов рассмотреть план США

Об этом сообщил член политбюро организации Усама Хамдан в интервью Al Jazeera.

Палестинское движение ХАМАС было готово рассмотреть план спецпосланника США Стивена Уиткоффа по продлению перемирия в Газе, но лишь как шаг ко второй фазе сделки.

По его словам, предложение Уиткоффа — это попытка выйти из ранее подписанного соглашения и заключить новое. ХАМАС отказался от такого подхода, но был готов поддержать план при условии, что он приведет к переходу ко второй фазе сделки.

Ранее Хамдан отмечал, что инициатива США не предусматривала постоянного прекращения огня и открытия КПП, затрагивая лишь вопрос обмена заложников на палестинских заключенных.

Израиль одобрил план Уиткоффа о временном перемирии на период Рамадана и Песаха, но ХАМАС настаивал на выполнении ранее согласованных договоренностей. В итоге 2 марта Израиль сообщил об отказе ХАМАС от плана, приостановил ввоз гуманитарной помощи и закрыл КПП на границе с Газой.