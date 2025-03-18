Макрон призвал Европу вооружаться

Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что Париж продолжит поддерживать Киев.

«Наша страна и наш континент должны продолжать защищать себя, вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше. В этом отношении сдерживание — это возможность для нашей страны», — написал он в X.

Ключевой темой беседы Путина и Трампа стало урегулирование войны в Украине.