Сербский лидер усомнился в скором завершении войны в Украине

Президент Сербии Александр Вучич назвал переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина признаком разрядки международной обстановки, но усомнился в скором завершении войны.

«Безусловно, ситуация движется к разрядке — это отличная новость. Но верю ли я, что мир наступит быстро и легко? Нет», — сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

По его словам, пока одна из сторон не получит значительного преимущества, мир вряд ли возможен.

«Это огромный шаг, и я поздравляю президента Трампа», — добавил он.

Трамп и Путин 18 марта договорились о 30-дневном отказе РФ и Украины от ударов по энергетике и подготовке обмена пленными. Москва и Вашингтон также создадут экспертные группы по урегулированию и выступили за нормализацию двусторонних отношений.