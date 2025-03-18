Что теперь? Война продолжится

По итогам долгожданного телефонного разговора президентов России и США чуда в виде немедленного прекращения огня не произошло, но возникло ощущение, что оно может состояться в принципе. Как это оценить? Никто не ждал, что огонь прекратится сразу после того, как президенты повесят трубку. Этого и не произошло. Однако предварительное соглашение (а Киев предварительно согласился, но может выдвинуть встречные условия) о ненанесении ударов по объектам энергетики (ближе к лету это, кстати, не критично), если на это пойдет Украина, можно считать максимально возможным на сегодня достижением. Также удалось договориться по некоторым частностям. Но это именно частности. Например, договорились о прекращении огня на Черном море и о безопасности судоходства. Впрочем, там уже и так не топили никакие торговые суда, а украинский сельскохозяйственный экспорт и так не испытывает особых проблем. Что касается обмена пленными, то первоначально речь шла о том, чтобы обменять всех на всех (к этому призывали Украина и США на своих недавних переговорах в Джидде в Саудовской Аравии), но, как видим, на это не пошли.

Также Москва оставляет главные прежние требования — это оговаривать условия долгосрочного мира уже на стадии прекращения огня, а также вновь напомнила о необходимости «искоренения причин нынешнего кризиса», что подразумевает требование о нейтралитете Украины (Киев категорически против вето на вступление в НАТО и против сокращения вооруженных сил) и прекращения русофобской политики. По сути – о смене курса нынешнего режима в Киеве. Также выдвинуто требование о том, что в случае прекращения огня не должны поставляться вооружения ВСУ и не должна проводиться мобилизация на Украине. Пока сомнительно, что Киев немедленно пойдет на выполнение этих условий, тем более что за его спиной стоит Евросоюз, который подбадривает и говорит, что оружие поставлять будет. Там и речи нет о том, чтобы его не поставлять. Никак не освещен пока что вопрос о том, кто будет наблюдать за прекращением огня, вопрос о миротворцах. Проработкой этих тем займутся экспертные группы, и это может затянуться на месяцы. Президент РФ уже отдал приказ прекратить удары по энергосектору Украины на 30 дней. Слово за Киевом. Раньше Киев предлагал прекратить все удары беспилотниками. В кремлевском пресс-релизе сказано, что Трамп положительно отреагировал на предложение провести хоккейные встречи НХЛ и КХЛ. Но если Путин может дать распоряжение соответствующим российским структурам провести такие матчи, и они подчинятся, то вот что НХЛ подчинится Трампу - это еще большой вопрос. К тому же спортивные санкции не сняты, надо их сначала снять. Заявление Белого дома интонационно было схожим с заявлением Кремля. Никаких угроз оно не содержит. Упомянута важность улучшения двусторонних отношений между США и Россией в целом. Упомянуто соглашение о прекращении огня в сфере энергетики и инфраструктуры и «морское перемирие» на Черном море. Теперь переговоры экспертных групп будут идти долго, возможно, месяцами. Быстрого прогресса ждать не стоит. Российская армия пока продолжит наступать там, где сможет улучшить свои позиции.

Решение о прекращении ударов по энергоинфраструктуре — это максимум из того, на что можно было надеяться. Да и то, если Киев на это в итоге согласится. Может, конечно, Трамп ждал чуда от этого телефонного разговора, но если он смотрит реально на вещи, то чуда ожидать не стоило. И нынешний результат вполне удовлетворительный, учитывая запущенность ситуации. Прекращение морских ударов в Черном море отдаленно напоминает инициативу самого Киева, с чем украинская делегация приехала в Джидду на переговоры с американцами. Может быть, они теперь на это согласятся. Это как-то нормализует обстановку в Черном море. Обмен пленными. Планировалось, что будут всех на всех менять. Во всяком случае, так Украина с Америкой договаривались в той же Джидде, но пока 175 на 175. Тоже ограниченный результат. Но в то же время согласились создать экспертные группы, которые будут работать на ближневосточной площадке, очевидно, в той же Саудовской Аравии. Работать они, судя по всему, будут долго. Быстрого прогресса ждать не стоит. Это будет вязкий процесс с возможными откатами, и, самое главное, пока по принципиальным вопросам долгосрочного мира сближения позиций нет. Обращает на себя внимание также расхождение в пресс-релизах Кремля и Вашингтона в той части, которая касается даже прекращения огня. Москва выдвигает условия, чтобы на время прекращения огня прекращались и поставки вооружения Украине, а также мобилизация на Украине. В пресс-релизе Белого дома этого нет. Это значит, что по этому пункту договоренности нет и пока, видимо, не предвидится. В обоих пресс-релизах отсутствуют упоминания Европы и Украины. Сказано, что пока переговоры будут вестись на двухсторонней основе. Между тем все равно рано или поздно, особенно если ставить вопрос о прекращении поставок оружия, надо будет подключать к этим переговорам и Европу, которая пока подключаться не хочет и ставить вопрос о сокращении поставок оружия тоже не хочет. Да и Киев ни о каких прекращениях поставок тоже ничего не говорит и слышать не хочет. Это сильное расхождение.

Реакция Киева, скорее всего, будет умеренно негативной, но не самой резко негативной. Киев непременно напомнит свои «красные линии», а именно то, что он не откажется от стремления в НАТО, о том, что он не будет сокращать свою армию, о том, что он никогда не признает утраченные территории российскими и тем более не отдаст в границах административных областей территории в четырех известных областях, которые российская армия еще не заняла. Так что особо обольщаться не стоит. Пресс-релиз Белого дома вполне сдержанный и даже умеренно благожелательный. Там нет критики и угроз в адрес России. То, что Трамп не вышел на пресс-конференцию, может быть, это даже хорошо, потому что он мог сказать лишнего, в том числе в плане угроз, что, мол, если русские не пойдут навстречу, мы долго терпеть не будем и так далее. Такие заявления еще могут последовать от представителей его администрации, хотя объективно было бы лучше, если бы сейчас действительно стороны ушли в непосредственно переговорный процесс, детали и так далее. Хотя это может тянуться очень и очень долго. Помимо Украины Кремлю удалось обозначить и другие направления двусторонних отношений между Россией и США. В частности, в пресс-релизах Москвы и Вашингтона упомянута проблема сокращения стратегических вооружений. Однако в американской версии подчеркивается необходимость вовлечения и других государств в этот процесс.