USD 1.7000
EUR 1.8550
RUB 2.0347
Подписаться на уведомления
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Новость дня
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Польша хочет засыпать миллионами мин границу с РФ

01:43 414

Польские власти планируют задействовать противопехотные мины на линии оборонительных укреплений "Восточный щит" на границе с Беларусью и РФ.

Об этом заявил замглавы польского Минобороны Павел Бейда в эфире радиостанции RMF FM.

"Это (противопехотные мины - прим.) будет одним из элементов "Восточного щита", - сказал Бейда.

По его словам, Польше необходимо до миллиона противопехотных мин, их собираются производить внутри страны. "Это будут делать заводы Польской оружейной группы, но я не хочу вдаваться в подробности", - рассказал политик.

18 марта главы оборонных ведомств Польши, Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление о том, что они рекомендовали своим правительствам выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. В качестве причины такого решения они назвали ухудшение ситуации в области безопасности в регионе.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства, включая Украину. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.

После разговора с Трампом Путин начал бомбить Киев
После разговора с Трампом Путин начал бомбить Киев обновлено 02:50
02:50 5269
Как же Трампу мешает эта чертова Украина… и еще честь с достоинством
Как же Трампу мешает эта чертова Украина… и еще честь с достоинством главная тема
00:36 1680
Азербайджанские позиции обстреляли в третий раз за сутки
Азербайджанские позиции обстреляли в третий раз за сутки все еще актуально
18 мартa 2025, 20:43 7265
Алиев об основе освобождения Гасанриза
Алиев об основе освобождения Гасанриза
00:07 2787
Зеленский ожидает «максимального наступления» войск Путина
Зеленский ожидает «максимального наступления» войск Путина обновлено 00:40
00:40 3162
У Зеленского отреагировали на разговор Трампа и Путина
У Зеленского отреагировали на разговор Трампа и Путина
18 мартa 2025, 23:39 2681
Украинские военные попытались войти в Белгород
Украинские военные попытались войти в Белгород обновлено 23:21
18 мартa 2025, 23:21 6369
Перестрелка вдоль всей границы Азербайджана с Арменией: заговорят ли пушки?
Перестрелка вдоль всей границы Азербайджана с Арменией: заговорят ли пушки? главная тема
18 мартa 2025, 22:21 5605
США потопили новейший разведывательный корабль Ирана?
США потопили новейший разведывательный корабль Ирана? все еще актуально
18 мартa 2025, 15:28 8237
Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по Израилю
Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по Израилю
18 мартa 2025, 22:22 3324
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным обновлено 23:01
18 мартa 2025, 23:01 12389

ЭТО ВАЖНО

После разговора с Трампом Путин начал бомбить Киев
После разговора с Трампом Путин начал бомбить Киев обновлено 02:50
02:50 5269
Как же Трампу мешает эта чертова Украина… и еще честь с достоинством
Как же Трампу мешает эта чертова Украина… и еще честь с достоинством главная тема
00:36 1680
Азербайджанские позиции обстреляли в третий раз за сутки
Азербайджанские позиции обстреляли в третий раз за сутки все еще актуально
18 мартa 2025, 20:43 7265
Алиев об основе освобождения Гасанриза
Алиев об основе освобождения Гасанриза
00:07 2787
Зеленский ожидает «максимального наступления» войск Путина
Зеленский ожидает «максимального наступления» войск Путина обновлено 00:40
00:40 3162
У Зеленского отреагировали на разговор Трампа и Путина
У Зеленского отреагировали на разговор Трампа и Путина
18 мартa 2025, 23:39 2681
Украинские военные попытались войти в Белгород
Украинские военные попытались войти в Белгород обновлено 23:21
18 мартa 2025, 23:21 6369
Перестрелка вдоль всей границы Азербайджана с Арменией: заговорят ли пушки?
Перестрелка вдоль всей границы Азербайджана с Арменией: заговорят ли пушки? главная тема
18 мартa 2025, 22:21 5605
США потопили новейший разведывательный корабль Ирана?
США потопили новейший разведывательный корабль Ирана? все еще актуально
18 мартa 2025, 15:28 8237
Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по Израилю
Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по Израилю
18 мартa 2025, 22:22 3324
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным обновлено 23:01
18 мартa 2025, 23:01 12389
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться