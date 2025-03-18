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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Новость дня
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

США прекратили деятельность группы, отслеживающей «вывоз детей из Украины»

01:52 385

США прекратили финансирование программы по сбору данных о якобы вывозе украинских детей, сообщает The Washington Post.

Газета отмечает, что данный шаг влечет за собой прекращение передачи следователям, в том числе Международного уголовного суда (МУС), данных о якобы незаконной депортации украинских детей. Кроме того, по сведениям The Washington Post, это решение привело к тому, что исследователи и эксперты, осуществлявшие деятельность в рамках данной программы, "лишились доступа к базам данных" о вывезенных украинских детях.

Этот шаг также затруднил работу исследователей, занимающихся этим вопросом.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей. В ответ СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора МУС Хана и судей, утверждая, что основания для обвинений отсутствуют.

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