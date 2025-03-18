Трамп «прокладывает путь к миру»

Госсекретарь США Марко Рубио подвел итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По его словам, глава Белого дома занимает лидирующую позицию в процессе прекращения огня в Украине.

«Президент вновь прокладывает путь к миру»,— написал госсекретарь США в социальной сети X.

Во вторник, 18 марта, состоялся второй за полтора месяца телефонный разговор лидеров России и США. В ходе беседы Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам. При этом для полной остановки военных действий Москва выдвинула несколько условий — в том числе полное прекращение военной помощи Киеву.