Трамп «прокладывает путь к миру»
Госсекретарь США Марко Рубио подвел итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По его словам, глава Белого дома занимает лидирующую позицию в процессе прекращения огня в Украине.
«Президент вновь прокладывает путь к миру»,— написал госсекретарь США в социальной сети X.
Во вторник, 18 марта, состоялся второй за полтора месяца телефонный разговор лидеров России и США. В ходе беседы Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам. При этом для полной остановки военных действий Москва выдвинула несколько условий — в том числе полное прекращение военной помощи Киеву.