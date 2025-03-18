USD 1.7000
EUR 1.8550
RUB 2.0347
Подписаться на уведомления
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Новость дня
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Трамп «прокладывает путь к миру»

02:19 339

Госсекретарь США Марко Рубио подвел итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По его словам, глава Белого дома занимает лидирующую позицию в процессе прекращения огня в Украине.

«Президент вновь прокладывает путь к миру»,— написал госсекретарь США в социальной сети X. 

Во вторник, 18 марта, состоялся второй за полтора месяца телефонный разговор лидеров России и США. В ходе беседы Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам. При этом для полной остановки военных действий Москва выдвинула несколько условий — в том числе полное прекращение военной помощи Киеву.

После разговора с Трампом Путин начал бомбить Киев
После разговора с Трампом Путин начал бомбить Киев обновлено 02:50
02:50 5274
Как же Трампу мешает эта чертова Украина… и еще честь с достоинством
Как же Трампу мешает эта чертова Украина… и еще честь с достоинством главная тема
00:36 1684
Азербайджанские позиции обстреляли в третий раз за сутки
Азербайджанские позиции обстреляли в третий раз за сутки все еще актуально
18 мартa 2025, 20:43 7265
Алиев об основе освобождения Гасанриза
Алиев об основе освобождения Гасанриза
00:07 2789
Зеленский ожидает «максимального наступления» войск Путина
Зеленский ожидает «максимального наступления» войск Путина обновлено 00:40
00:40 3163
У Зеленского отреагировали на разговор Трампа и Путина
У Зеленского отреагировали на разговор Трампа и Путина
18 мартa 2025, 23:39 2683
Украинские военные попытались войти в Белгород
Украинские военные попытались войти в Белгород обновлено 23:21
18 мартa 2025, 23:21 6370
Перестрелка вдоль всей границы Азербайджана с Арменией: заговорят ли пушки?
Перестрелка вдоль всей границы Азербайджана с Арменией: заговорят ли пушки? главная тема
18 мартa 2025, 22:21 5607
США потопили новейший разведывательный корабль Ирана?
США потопили новейший разведывательный корабль Ирана? все еще актуально
18 мартa 2025, 15:28 8237
Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по Израилю
Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по Израилю
18 мартa 2025, 22:22 3326
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным обновлено 23:01
18 мартa 2025, 23:01 12390

ЭТО ВАЖНО

После разговора с Трампом Путин начал бомбить Киев
После разговора с Трампом Путин начал бомбить Киев обновлено 02:50
02:50 5274
Как же Трампу мешает эта чертова Украина… и еще честь с достоинством
Как же Трампу мешает эта чертова Украина… и еще честь с достоинством главная тема
00:36 1684
Азербайджанские позиции обстреляли в третий раз за сутки
Азербайджанские позиции обстреляли в третий раз за сутки все еще актуально
18 мартa 2025, 20:43 7265
Алиев об основе освобождения Гасанриза
Алиев об основе освобождения Гасанриза
00:07 2789
Зеленский ожидает «максимального наступления» войск Путина
Зеленский ожидает «максимального наступления» войск Путина обновлено 00:40
00:40 3163
У Зеленского отреагировали на разговор Трампа и Путина
У Зеленского отреагировали на разговор Трампа и Путина
18 мартa 2025, 23:39 2683
Украинские военные попытались войти в Белгород
Украинские военные попытались войти в Белгород обновлено 23:21
18 мартa 2025, 23:21 6370
Перестрелка вдоль всей границы Азербайджана с Арменией: заговорят ли пушки?
Перестрелка вдоль всей границы Азербайджана с Арменией: заговорят ли пушки? главная тема
18 мартa 2025, 22:21 5607
США потопили новейший разведывательный корабль Ирана?
США потопили новейший разведывательный корабль Ирана? все еще актуально
18 мартa 2025, 15:28 8237
Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по Израилю
Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по Израилю
18 мартa 2025, 22:22 3326
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным обновлено 23:01
18 мартa 2025, 23:01 12390
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться