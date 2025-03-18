Россия зажимает Венгрию в своих объятиях

В то время как абсолютное большинство стран-членов ЕС и Великобритания решительно отказались от закупки российского природного газа (как сжиженного, так и трубопроводного), Венгрия продолжает оставаться зависимой от поставок «голубого топлива» из России. До недавнего времени основные объемы газа транспортировались транзитом через территорию Украины, а с 1 января 2025 г. российский газ поступает в Венгрию через трубопровод «Турецкий поток». Кроме того, венгерское государство имеет критический уровень зависимости от поставок российской нефти, которая пока поступает транзитом через Украину. Хотя последняя может в любой момент прекратить транспортировку российского «черного золота», ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, вызванные масштабным вторжением российских войск.

Однако если зависимость Будапешта от Москвы в сфере поставок углеводородов сформировалась еще во времена СССР, то связи Венгрии и России в области ядерной энергетики укрепляются в наши дни по инициативе премьер-министра Виктора Орбана. Так, в августе 2022 г. венгерское правительство выдало государственной корпорации «Росатом» лицензию на строительство двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 на АЭС «Пакш» – проект получил название «Пакш-2». Причем российская корпорация была выбрана генеральным подрядчиком без проведения тендера, а часть документации по соглашению о строительстве энергоблоков была засекречена на 30 лет. С учетом продолжающейся российско-украинской войны, а также того, что российские ядерные технологии не считаются лучшими и наиболее надежными в мире, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам ЕС, зависимым от России в сфере ядерной энергетики (Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия), принять меры для постепенного устранения этой зависимости. Советские/российские реакторы нуждаются в обслуживании и периодических проверках российских специалистов, для их работы закупаются тепловыделяющие сборки (ТВЭЛ) российского производства, а отработанное ядерное топливо транспортируется на хранение (и дальнейшую переработку) в Россию. Однако если Чехия и Болгария решили заменить сотрудничество с ГК «Росатом» на взаимодействие с американской корпорацией Westinghouse Electric, то Венгрия, санкционировав строительство двух дополнительных энергоблоков российского производства, только усилила свои связи с Россией.

Также стоит отметить, что общая стоимость проекта «Пакш-2» составляет €12,5 млрд, из которых €10 млрд финансируются за счет кредита от Москвы. С целью имитации соблюдения общей политики Еврокомиссии Будапешт заключил меморандум о развитии будущего сотрудничества с французской компанией Framatome, однако, по сути, этот документ является декларативным и не несет никаких обязательств. Таким образом, правительство В. Орбана в 2023 г., несмотря на позицию государственной компании Paks II Zrt., ответственной за строительство «Пакш-2», не допустило вытеснения ГК «Росатом» из данного проекта и его замены на французскую компанию. Примечательно, что Еврокомиссия пыталась расследовать непрозрачную сделку между Венгрией и РФ по проекту «Пакш-2», однако Будапешт препятствовал представителям ЕК и настаивал на «политическом подтексте» их действий. В результате ЕК проявила мягкость и согласилась с реализацией этого проекта. В этом контексте стоит обратить внимание на фигуру министра внутренних дел Венгрии Шандора Пинтера, поскольку во многом именно через него формировались коррупционные связи венгерского правительства, правящей партии «Фидес» и Москвы в энергетической сфере. В 1993–1996 гг. Ш. Пинтер занимал руководящую должность в венгерской полиции и поддерживал тесные связи с В. Орбаном. Чиновник уже тогда получал взятки от российских партнеров за лоббирование интересов РФ в Венгрии и урегулирование уголовных дел, фигурантами которых были российские граждане.

Именно через Ш. Пинтера в 1994 г. партия «Фидес-УГС» получила от Москвы значительное финансирование, направленное на ее предвыборную кампанию. Таким образом, когда в 1998 г. эта политическая сила одержала победу, а В. Орбан впервые был избран главой правительства, она уже находилась в финансовой зависимости от Кремля. Именно Ш. Пинтеру В. Орбан поручил своеобразное кураторство над энергетическими предприятиями Венгрии. Пинтер начал лоббировать назначение приближенных к нему лиц в наблюдательные советы ведущих энергокомпаний страны, а последние продвигали наиболее важные решения исключительно после получения соответствующего согласования со стороны Кремля. Именно через Ш. Пинтера россиянам удалось провернуть проект расширения АЭС «Пакш» за счет строительства двух новых реакторов. По оценкам ряда венгерских журналистов, огромное количество госзаказов концентрируется в нескольких компаниях, владельцы которых поддерживают крайне тесные отношения с премьер-министром или другими правительственными чиновниками. Такая ситуация ставит под сомнение прозрачность тендерных процедур, проводимых в стране.