Убивать под вывеской "защиты прав человека"

В начале 1970-х в Чили антикоммунисты любили писать на стенах домов в Сантьяго лозунг: «Приближается Джакарта!». Это был намек на события 1965 года в далекой Индонезии, где военные и исламисты всего за месяц уничтожили миллион коммунистов. С приходом Пиночета в Чили действительно наступила «Джакарта». Мрак стремительно окутал всю Латинскую Америку. Символами той эпохи стали стадион в Сантьяго и «Гараж Олимпо» в Аргентине. И если ранее права человека были лишь декларацией и декорацией, то после прихода Пиночета маски были сброшены окончательно.

Прошли годы, и американцы создали для аполитичной иракской молодежи свою версию ада — тюрьму Абу-Грейб. В «черном ящике» Гуантанамо людей удерживают десятилетиями не только без приговора, но даже без официальных обвинений. Обещание Обамы закрыть Гуантанамо, так и осталось обещанием. Сюда же можно добавить истории о «летающих» и «плавающих» американских тюрьмах. Словом, сбылась не утопия Мора, а антиутопия Хаксли. Мы живем в эпоху, когда международное право рухнуло. Сильные превращают слабых в лабораторных животных причем на их собственной земле. Само понятие «права человека» вызывает лишь саркастическую усмешку. На днях президент одной страны отправил граждан другой в тюрьму третьей. Я о Трампе, который, несмотря на судебный запрет, депортировал 238 венесуэльцев в тюрьмы Сальвадора. Когда судья зачитывал это решение, самолет уже совершил посадку в пункте назначения.

Сальвадор получил от США 6 миллионов долларов за прием этих людей, подозреваемых в связях с бандой Tren de Aragua. Администрация Трампа сослалась на «Закон об иностранных врагах» 1798 года, который за всю историю США применялся лишь трижды и только во время войн. Этот закон позволяет президенту США депортировать людей без расследования, исключительно на основании страны их рождения. В своем указе Трамп утверждал, что банда Tren de Aragua «пытается проникнуть на территорию США» и что любой венесуэлец старше четырнадцати лет, подозреваемый в связях с ней, может быть задержан, арестован или выдворен из США, как «иностранный враг». То есть, этих людей отправляют в ссылку лишь за то, что они родились в Венесуэле. Но не в родную Венесуэлу, а в Сальвадор. Точнее — в ад. Потому что там их ждет одна из самых жестоких тюрем мира - Cecot (Центр содержания террористов), построенная в 2023 году всего за семь месяцев и рассчитанная на 40 тысяч (!) заключенных. Один из журналистов, посетивших Cecot, сказал в интервью ВВС:

«Не могу представить себе более страшное наказание. Я видел Гуантанамо, был на острове Роббен, где содержали Нельсона Манделу, но Cecot страшнее обоих». В этой тюрьме запрещены книги, письма и встречи с родственниками. В стометровых камерах содержатся по 100 человек. Ни кроватей, ни душа — «они этого не заслуживают». Заключенные напоминают мелкую рыбу, набитую и закупоренную в бочках. С учетом тяжести приговоров многие проведут в этом аду десятилетия. В переполненных камерах регулярно вспыхивают кровавые столкновения, но администрация в них не вмешивается. Фактически людям здесь позволено убивать друг друга. Словом, если тюремная система должна заниматься исправлением и возвращением гражданина в общество, то Cecot выполняет прямо противоположную функцию. С 2019 года Сальвадором управляет бизнесмен и миллениал Наиб Букеле. Этот эксцентричный персонаж запомнился своими неординарными выходками. То штурмом парламента в окружении военных, то передачей президентских полномочий своей секретарше... Но основная деятельность Букеле связана с его борьбой против преступных банд, заполонивших Сальвадор после гражданской войны. До прихода Букеле к власти его страна занимала первое место в мире по количеству убийств - в 2015 году на 100 тысяч жителей Сальвадора приходилось 105,23 убийства. Теперь же его называют «победителем преступности». Уже в 2022 году этот показатель снизился до 7,8 убийства на 100 тысяч человек. Но при этом два процента сальвадорцев находятся в тюрьме. Каждый, у кого есть татуировка, автоматически считается потенциальным заключенным. А телевидение соревнуется в демонстрации сцен пыток и страданий заключенных. Короче, Сальвадор – это не страна, а «Сердце тьмы» Джозефа Конрада.

Опираясь на отчаяние общества, уставшего от криминальных войн, Букеле, ссылаясь на требования и желание общественности, развязал тотальную охоту на преступников, отправляя всех подряд в лагеря. Кто-то может сказать: «И что в этом плохого? Проблема решена». Но нет, она не решена, ее просто загнали в тюрьмы. Пока Сальвадор находится под оккупацией полиции и военных, пока в целых регионах действует режим чрезвычайного положения, а полицейские получают награды за убийства подозреваемых прямо на улицах, можно достичь лишь временного кладбищенского спокойствия. Попирая все законы, Букеле принимает простое решение – под аплодисменты соотечествеников сажать в тюрьму на долгие сроки каждого подозреваемого. И это становится новым идеалом нашего времени. На фоне официальных цифр забывается, что преступность имеет социальные корни, что именно экономическая модель капитализма порождает и подпитывает ее. Молодежи не предлагают ничего, кроме тюрьмы. А власти, которым выгодны банки, корпорации и криминальные структуры, предпочитают обвинять в проблемах не систему, а люмпенов.