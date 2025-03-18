Наследник Панахали хана стал лидером азербайджанцев Испании

В канун 10-летия создания Общества азербайджанцев Барселоны состоялась встреча руководства Госкомитета по работе с диаспорой с азербайджанской общиной в столице Каталонии. Председатель Госкомитета Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной Испании. “Сегодня азербайджанское государство демонстрирует новый концептуальный подход к развитию диаспоры, создав тем самым образцовую модель. Подход нашего государства к диаспоре рассчитан на ее дальнейшее укрепление”, - заявил в своей речи Фуад Мурадов на встрече с общиной. Он отметил, что диаспорская политика вступила в новый этап развития, осуществляя деятельность в единстве с азербайджанским государством. В мероприятии принял участие консул посольства Азербайджана в Испании Афган Халили.

На встрече состоялась видеопрезентация, посвященная деятельности комитета, домам Азербайджана, координационным советам, воскресным школам за рубежом, многочисленным осуществляемым проектам. Координатор Совета азербайджанцев (КСА) Испании по Барселоне, председатель Общества азербайджанцев Барселоны и Дома Азербайджана в Барселоне Керим Керимов рассказал о работе КСА, подчеркнул значение активизации деятельности азербайджанских общин, обществ и объединений. Затем состоялся обмен мнениями о развитии диаспоры, поддержке стратегических инициатив, усилении процесса формирования общины... Встреча с общиной продолжилась проведением заседания КСА Испании. Был заслушан отчет о деятельности Координационного совета, состоялось широкое обсуждение достигнутых успехов и реализованных проектов.

В мероприятии приняли участие соотечественники, проживающие в различных городах и регионах Испании и Португалии, в том числе в Барселоне, Бильбао, Мадриде, Валенсии, Аликанте и других городах. Ко встрече общины присоединились более 120 соотечественников, среди которых находились и участники летних лагерей диаспорской молодежи. Живущий в Испании наследник Карабахского хана Панахали хана, участник состоявшегося в Шуше III Летнего лагеря Мухаммедали Акперов был избран координатором КСА Испании, а участница проведенного в Нахчыване IV Летнего лагеря диаспорской молодежи Милана Сеидзаде – координатором данного совета по Португалии. Координатор КСА Испании по Барселоне, председатель Общества азербайджанцев Барселоны и Дома Азербайджана в Барселоне Керим Керимов подробно рассказал о деятельности дома, остановился на дальнейших планах. Он сообщил, что на сегодняшний день в Доме Азербайджана проведен ряд интеллектуальных соревнований, кинодней, выставок, мероприятий, пропагандирующих национальное культурное наследие, богатую историю, дней открытых дверей.

Ф.Мурадов посетил и Дом Азербайджана. Здесь он встретился с проживающими в Барселоне азербайджанцами, педагогами и учащимися действующих при доме кружков. Напомним, что сегодня в 19 странах мира функционируют 30 домов Азербайджана. Госкомитет по работе с диаспорой обеспечивает каждый из них необходимыми пособиями. Было подчеркнуто, что члены тюркской общины в Испании, южные азербайджанцы также посещают Дом Азербайджана в Барселоне, участвуют в мероприятиях и проявляют активность. Фуад Мурадов довел до внимания, что Дом Азербайджана играет важную роль в организационном становлении проживающей в Испании азербайджанской общины, доведении до мировой общественности азербайджанских реалий, а также популяризации культурного наследия, пожелал соотечественникам успехов в дальнейшей деятельности.