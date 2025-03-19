Задержан Экрем Имамоглу. Cтамбул перекрыт

Возникли проблемы с доступом к социальным сетям и мессенджерам, включая X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook и WhatsApp. Согласно данным DownDetector, сбои зафиксированы по всей стране.

*** 09:30

Как стало известно haqqin.az, в настоящее время в Стамбуле наблюдаются проблемы с сетью интернет, ограничения на мессенджеры.

В заявлении губернаторства Стамбула говорится, что «в период с 19 по 23 марта запрещены демонстрации».

В доме Имамоглу в районе Сарыер на севере Стамбула обыск продолжается. Прокуратура выдвинула против мэра и сотрудников его администрации обвинения в коррупции и сотрудничестве с террористами.

Имамоглу был сначала доставлен на медицинское освидетельствование. После его доставили в суд.