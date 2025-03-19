Задержан Экрем Имамоглу. Cтамбул перекрыт
В Стамбуле перекрыты центральные улицы, закрыты станции метро.
Возникли проблемы с доступом к социальным сетям и мессенджерам, включая X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook и WhatsApp. Согласно данным DownDetector, сбои зафиксированы по всей стране.
*** 09:30
Как стало известно haqqin.az, в настоящее время в Стамбуле наблюдаются проблемы с сетью интернет, ограничения на мессенджеры.
В заявлении губернаторства Стамбула говорится, что «в период с 19 по 23 марта запрещены демонстрации».
В доме Имамоглу в районе Сарыер на севере Стамбула обыск продолжается. Прокуратура выдвинула против мэра и сотрудников его администрации обвинения в коррупции и сотрудничестве с террористами.
Имамоглу был сначала доставлен на медицинское освидетельствование. После его доставили в суд.
* * * 08:43
Прокуратура Стамбула вынесла постановление об аресте 105 госслужащих и политических активистов. Среди задержанных - мэр Стамбула и лидер турецкой оппозиции Экрем Имамоглу.
Как сообщает haqqin.az, расследование начато по обвинению в коррупции. В настоящее время в доме Имамоглу в Стамбуле проходят обыски.
Турецкая полиция задержала Э.Имамоглу и его помощника Мурата Онгуна.
Крупная антикоррупционная операция в отношении стамбульской мэрии касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с террористической Рабочей партией Курдистана.
Накануне Стамбульский университет аннулировал из-за обнаруженных нарушений диплом о высшем образовании Имамоглу, легитимность диплома которого ранее потребовала установить Генпрокуратура этого города.