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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Задержан Экрем Имамоглу. Cтамбул перекрыт

о развитии ситуации; обновляется
10:19 6819

В Стамбуле перекрыты центральные улицы, закрыты станции метро.

Возникли проблемы с доступом к социальным сетям и мессенджерам, включая X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook и WhatsApp. Согласно данным DownDetector, сбои зафиксированы по всей стране.

*** 09:30

Как стало известно haqqin.az, в настоящее время в Стамбуле наблюдаются проблемы с сетью интернет, ограничения на мессенджеры.

В заявлении губернаторства Стамбула говорится, что «в период с 19 по 23 марта запрещены демонстрации».

В доме Имамоглу в районе Сарыер на севере Стамбула обыск продолжается. Прокуратура выдвинула против мэра и сотрудников его администрации обвинения в коррупции и сотрудничестве с террористами.

Имамоглу был сначала доставлен на медицинское освидетельствование. После его доставили в суд.

Экрем Имамоглу и Мурат Онгун

* * * 08:43

Прокуратура Стамбула вынесла постановление об аресте 105 госслужащих и политических активистов. Среди задержанных - мэр Стамбула и лидер турецкой оппозиции Экрем Имамоглу.

Как сообщает haqqin.az, расследование начато по обвинению в коррупции. В настоящее время в доме Имамоглу в Стамбуле проходят обыски. 

Турецкая полиция задержала Э.Имамоглу и его помощника Мурата Онгуна.

Крупная антикоррупционная операция в отношении стамбульской мэрии касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с террористической Рабочей партией Курдистана.

Накануне Стамбульский университет аннулировал из-за обнаруженных нарушений диплом о высшем образовании Имамоглу, легитимность диплома которого ранее потребовала установить Генпрокуратура этого города.

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