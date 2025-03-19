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Минобороны Азербайджана заявляет о новой провокации Армении

08:55 2864

Позиции азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно сообщению оборонного ведомства, с 22:20 18 марта до 01:40 19 марта подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Зод, Юхары Шорджа Басаркечарского района и Базарчай Гаракильсинского района, неоднократно обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

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