Минобороны Азербайджана заявляет о новой провокации Армении
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Позиции азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Согласно сообщению оборонного ведомства, с 22:20 18 марта до 01:40 19 марта подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Зод, Юхары Шорджа Басаркечарского района и Базарчай Гаракильсинского района, неоднократно обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.
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