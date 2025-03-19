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США могут отдать лидерство в НАТО

10:03 1647

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от поста верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, которое было исключительно американским на протяжении почти 75 лет, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным NBC, американские власти рассматривают отказ США от роли верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, известного как SACEUR. Этот вопрос обсуждается в рамках реструктуризации Пентагоном боевых командований и штабов вооруженных сил США.

Если США действительно откажутся от SACEUR, другим членам НАТО, вероятно, придется выбирать, какая страна выдвинет командующего.

«Мы потеряли бы огромное влияние в НАТО, и это было бы правильно расценено как, вероятно, первый шаг к полному выходу из альянса», - заявил телеканалу Джеймс Ставридис, занимавший пост главкома НАТО с 2009 по 2013 год.

Кроме того, по данным собеседников телеканала, в рамках обсуждаемого плана пять из 11 боевых командований вооруженных сил США могут быть объединены.

План реструктуризации, в частности, может включать объединение Европейского командования и Африканского командования США в одно командование, базирующееся в Штутгарте (Германия), а также закрытие штаб-квартиры Южного командования США во Флориде для объединения с Северным командованием.

По словам осведомленных чиновников, объединение командований позволит военным сэкономить деньги за счет сокращения персонала с дублирующимися обязанностями.

Если все изменения будут реализованы, в первый год получится сэкономить до $270 млн, говорится в сообщении Пентагона, с которым ознакомился NBC News.

Эта экономия составит примерно 0,03% от годового бюджета министерства обороны.

Президент США и министр обороны Пит Хегсет ранее дали понять, что новая администрация хочет, чтобы европейские партнеры взяли на себя больше ответственности за оборону Европы. Трамп неоднократно критиковал членов НАТО за недостаточные оборонные расходы.

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