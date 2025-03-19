Ильхам Алиев: Все трое стояли за Арменией. Все трое!

Во время оккупации враг построил такие мощные укрепления, что для их прорыва требовались и героизм, и профессионализм. Многие даже были уверены, что нам никогда не удастся прорвать эти оборонительные линии, потому что рельеф местности был на руку противнику, инженерные укрепления, которые они построили за многие годы, работали в их пользу. За ними стояли внешние силы, иностранные государства, прежде всего Минская группа ОБСЕ, которая получила мандат якобы для того, чтобы заниматься этим вопросом.

«Их главной целью было сделать этот конфликт вечным, держать наши земли под вечной оккупацией, создавать видимость, обманывать нас, путем бесконечных переговоров заставить принять эту реальность. Это была цель всех троих, все трое объединились здесь во имя одной цели. Хотя нынешние отношения между этими странами показывают, что это было очень редким явлением. То есть о чем это говорило? Все трое стояли за Арменией, все трое разными путями поддерживали Армению. Один давал оружие, другой оказывал политическую поддержку, третий предоставлял экономические привилегии. Вот против этого мы боролись, против этого вели войну. Когда началась Вторая Карабахская война, неизвестно было кто и как себя поведет. Я имею в виду крупные державы. Победа над врагом всего за 44 дня в столь тяжелой политической обстановке, при таком сложном рельефе, на таких мощно укрепленных территориях показывает силу нашего народа. Но даже тогда мы знали, уверен, вы тоже знали, весь народ знал, что это, как говорится, не полное завершение нашего дела. Поскольку по определенным причинам сепаратисты все еще сохраняли свои осиные гнезда на наших землях, в наш регион были введены миротворческие силы, что, как говорится, подбадривало сепаратистов. Они считали, что в такой ситуации сепаратизм будет продолжаться. Произошли и различные другие события. Однако они не учли одного: волю, решимость, мужество азербайджанского народа и государства, их уверенность в себе. Они не смогли этого просчитать. Полтора года назад однодневная антитеррористическая операция искоренила сепаратизм, и на этом вопрос завершился, с сепаратистами было покончено раз и навсегда», - сказал глава государства.