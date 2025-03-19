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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Новость дня
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Будущий лидер Германии готовится к войне

10:11 1777

Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, будет следующим канцлером Германии, представляя в Бундестаге предложенные многомиллиардные планы финансирования обороны и инфраструктуры, заявил, что эти изменения были мотивированы прежде всего «захватнической войной Путина против Европы». Его слова приводит The Guardian.

Мерц отметил, что частью войны Путина является враждебная и подрывная деятельность против Германии. Он напомнил об атаках на критическую инфраструктуру, поджоги, шпионаж и дезинформационные кампании, а также более широкие «попытки разделить и маргинализировать Европейский союз».

«Война против Европы, а не просто война против территориальной целостности Украины», – сказал он, описывая злонамеренные действия России.

Мерц пообещал защищаться от этих атак всем, «что есть в нашем распоряжении».

По его словам, Германия должна «перестроить наш оборонный потенциал, частично с нуля».

Намекая на свою будущую политику в качестве канцлера, он также сказал, что контракты «по возможности должны доставаться европейским производителям», признав, что это «изменение парадигмы в оборонной политике».

Мерц также сказал, что этот шаг Германии может проложить путь к новому европейскому оборонному сообществу, открытому не только для стран-членов ЕС, но и для других стран, таких как Великобритания и Норвегия.

Он добавил, что за предложенными изменениями должны последовать дальнейшие реформы, призвав к технологическому подъему, пересмотру процедур планирования и согласования, а также к реальному сокращению регулирования, в том числе со стороны ЕС.

Немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ, ведущие переговоры о формировании правительства во главе с Мерцем, договорились, что все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут освобождены от долговых ограничений.

Кроме того, должен быть создан специальный инфраструктурный фонд общим объемом 500 миллиардов в течение 10 лет, из которого также получат выгоду федеральные земли.

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