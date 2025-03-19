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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

10:20 1379

Национальное управление архивов и документации США во вторник опубликовало рассекреченные материалы по делу об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.

Накануне Трамп заявил, что «люди десятилетиями ждали», чтобы увидеть эти документы.

Указ, предписывающий обнародовать тысячи файлов, связанных с убийствами Джона и Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, был подписан президентом вскоре после вступления в должность.

CNN напоминает, что значительная часть файлов, касающихся убийства Кеннеди, уже была опубликована при администрации предыдущего президента Джо Байдена.

35-й президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас. Официальная комиссия, сформированная для расследования преступления, пришла к выводу, что убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда и что речь не идет о каком-то широкомасштабном заговоре. Выстрел, согласно заключению комиссии, был сделан с шестого этажа склада школьных учебников, расположенного на центральной площади Далласа. Там была обнаружена винтовка с оптическим прицелом и использованные гильзы.

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