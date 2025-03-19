Эмин Амруллаев встретился с победителями конкурса Yüksəliş

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в рамках программы наставничества встретился с победителями четвертого конкурса Yüksəliş Орханом Искендеровым и Инсафали Самедовым.

В ходе встречи Эмин Амруллаев подчеркнул, что конкурс Yüksəliş является важной инициативой с точки зрения подготовки профессиональных кадров в стране, развития их управленческих навыков, внесения вклада в государственное управление. Министр также предоставил обширную информацию об инновационных подходах в сфере образования, применении цифровых технологий и реформах, направленных на повышение эффективности управления образованием.

Министр отметил, что интеграция в сферу науки и образования специалистов с высоким управленческим потенциалом важна для устойчивого развития этой сферы.