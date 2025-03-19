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Эмин Амруллаев встретился с победителями конкурса Yüksəliş

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10:26 530

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в рамках программы наставничества встретился с победителями четвертого конкурса Yüksəliş Орханом Искендеровым и Инсафали Самедовым.

В ходе встречи Эмин Амруллаев подчеркнул, что конкурс Yüksəliş является важной инициативой с точки зрения подготовки профессиональных кадров в стране, развития их управленческих навыков, внесения вклада в государственное управление. Министр также предоставил обширную информацию об инновационных подходах в сфере образования, применении цифровых технологий и реформах, направленных на повышение эффективности управления образованием.

Министр отметил, что интеграция в сферу науки и образования специалистов с высоким управленческим потенциалом важна для устойчивого развития этой сферы.

В свою очередь Орхан Искендеров и Инсафали Самедов рассказали о возможностях, которые им предоставляет программа наставничества, и поделились своим мнением о современных моделях управления в системе образования, повышении качества образования и стимулировании научных исследований. Они представили свои предложения, в частности, по цифровизации образования, внедрению инновационных педагогических подходов, интеграции международного опыта в местную систему образования.

Отметим, что конкурс Yüksəliş был учрежден указом Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают от своих наставников годовой план личного развития и денежный приз в размере 20 000 манатов на саморазвитие.

Соответствующий Указ о проведении пятого конкурса Yüksəliş был подписан главой государства 18 декабря 2024 года.

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