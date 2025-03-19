Трамп о требовании Путина по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом не выдвигал требования о немедленном прекращении помощи Украине. Об этом президент США заявил в интервью Fox News.

«Мы не говорили о помощи вообще. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась», — сказал он, отвечая на вопрос о требовании Путина прекратить помощь Киеву.

Также он опроверг участие американских военных в конфликте, подчеркнув, что это могло бы привести к третьей мировой войне. По словам Трампа, у России сейчас есть преимущество в боевых действиях, поскольку «ее войска окружили около 2,5 тыс. украинских военных». «Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим», — добавил президент США.

Трамп и Путин созвонились 18 марта, переговоры продлились более двух часов. Согласно сообщению Кремля по итогам беседы, российский президент подчеркнул, что «ключевым условием для предотвращения эскалации конфликта и работы в его разрешении дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданых Украине».

По итогам переговоров Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и, как сообщается, дал соответствующий приказ военным. Также Москва и Вашингтон договорились «создать экспертные группы для достижения долгосрочного урегулирования конфликта». В Кремле подчеркнули, что оно должно «учитывать необходимость устранения первопричин кризиса и интересы России в области безопасности». Тем не менее украинский лидер Владимир Зеленский вчера сообщил, что Россия продолжает атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, несмотря на заявления

Как сообщил Белый дом, лидеры согласились, что прекращение ударов по энергетическим объектам станет первым шагом к миру, как и «начало технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира». «Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — заявили там.

Также Путин заявил, что российская сторона «готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права» в ответ на призыв Трампа сохранить жизни украинским военным в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда поддерживал позицию о воздержании от ударов по энергетике. При этом он сообщил, что Украина подготовит свой ответ на эту идею после того, как получит от США подробности достигнутых в ходе переговоров с Россией соглашений.