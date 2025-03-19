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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Трамп о работе USAID: «Сплошное мошенничество»

10:39 763

Президент США Дональд Трамп считает, что в работе Агентства по международному развитию США (USAID) имели место масштабные мошеннические схемы.

«Звучит так прекрасно - Агентство по международному развитию США. Разве не прекрасно? Но это сплошное мошенничество», - сказал глава вашингтонской администрации в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир во вторник. Он не привел подробностей.

Трамп подчеркнул, что Демократическая партия США не проявляет интереса к этим нарушениям и выступает против мер его администрации, направленных на прекращение работы агентства. «Демократы постоянно говорят: «Наша конституция была нарушена». Единственное, о чем они никогда не говорят, - куда исчезли миллиарды долларов. Они не хотят искать», - отметил американский лидер.

Трамп подверг критике и обещал оспорить постановление, которое ранее вынес федеральный окружной суд в штате Мэриленд. Судья признал незаконными решения Трампа об ограничении работы агентства и увольнении ряда его сотрудников. «Знаете, что ему [судье] следовало бы сделать? Ему следовало бы выяснить, куда исчезли деньги», - подчеркнул Трамп, имея в виду средства, которых США, по его мнению, лишились из-за нарушений при работе USAID.

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