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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Пока Орбан не помешал

10:41 916

Евросоюз должен ускорить вступление Украины в ЕС, пока этому не помешала Венгрия. С таким призывом к Брюсселю обратились страны Балтики и Северной Европы, пишет Politico.

«Ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель представить «конкретные предложения о том, как решительно продвинуть процесс вступления Украины», – цитируют авторы статьи совместное письмо.

Авторы документа опасаются, говорится в материале, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжит «подрывать шансы Киева» на присоединение к ЕС.

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