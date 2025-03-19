Пока Орбан не помешал

Евросоюз должен ускорить вступление Украины в ЕС, пока этому не помешала Венгрия. С таким призывом к Брюсселю обратились страны Балтики и Северной Европы, пишет Politico.

«Ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель представить «конкретные предложения о том, как решительно продвинуть процесс вступления Украины», – цитируют авторы статьи совместное письмо.

Авторы документа опасаются, говорится в материале, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжит «подрывать шансы Киева» на присоединение к ЕС.