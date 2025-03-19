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Атака дронов по России: горит нефтебаза

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В городе Кропоткине Краснодарского края России зафиксированы взрывы на территории нефтебазы в результате атаки ВСУ, пишут российские СМИ.

Как рассказали Telegram-каналу SHOT местные жители, было слышно 5-6 громких взрывов в небе над городом.

По предварительным данным, обломки беспилотного летательного аппарата обнаружены на территории предприятия, где возникло возгорание. Вспыхнули фрагменты, предположительно, сбитого БПЛА.

Сообщается, что на нефтебазе поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. С предприятия эвакуировали 30 человек. Работу нефтебазы остановили.

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