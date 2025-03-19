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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

В США заявили, что Трамп и Путин «объединились для блага человечества»

11:05 575

Проект договоренности об остановке огня между РФ и Украиной охватывает удары по инфраструктуре в целом. Об этом сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стивен Уиткофф в эфире канала Fox News. 

«Это касается не только энергетики, а инфраструктуры в целом», — уточнил он. По словам Уиткоффа, это станет частью 30-дневного перемирия.

Он также отметил, что США ждут от Украины поддержки договоренностей, достигнутых в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.

Уиткофф уточнил, что речь идет о прекращении ударов по энергообъектам и «черноморском аспекте перемирия». «Я думаю, оба этих пункта теперь согласованы российской стороной. Я, безусловно, надеюсь, что Украина также согласится с этим», — сказал Уиткофф.

Комментируя прошедшие телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, Уиткофф заявил, что великие лидеры объединились ради блага человечества.

«Для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор», — сказал он.

Напомним, что 18 марта состоялся телефонный разговор президентом США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. После переговоров было объявлено, что Россия согласилась на 30 дней остановить удары по энергетическим объектам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от ударов по энергетике.

Делегации России и США предыдущий раз встречались 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В составе американской делегации тогда были Рубио, Уолц и Уиткофф, с российской стороны в них участвовали: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

11 марта в Джидде прошли переговоры США и Украины. Американскую сторону на них также представляли Рубио, Уолц и Уиткофф.

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