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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Лучше синица в руках, чем журавль в небе

11:24 1149

Президент России Владимир Путин во время закрытой части встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), проходившей днем 18 марта, заявил, что Россия не станет претендовать «на Одессу и другие территории» Украины, если в ходе мирных переговоров Крым, а также аннексированные Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области признают российскими территориями. Об этом в своем материале написал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Колесников со ссылкой на нескольких участников встречи утверждает, что в закрытой части мероприятия Путин говорил с бизнесменами не о бизнесе, а об Украине и мирных переговорах. Российский президент заявил, что у Украины была возможность, как пишет Колесников, «отделаться малой кровью» и начать разговаривать о признании Крыма.

«Потом, когда выяснялось, что слышать не хотят, — о признании автономии Луганской и Донецкой республик. Наконец, о признании их, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России. И чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться», — пишет Колесников.

По словам собеседников Колесникова, Путин сказал на встрече, что теперь речь на переговорах идет о том, что Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую область следует признать в составе России. В публикации не уточняется, кто это должен сделать — только Украина или США с Европой.

«Если это произойдет в ближайшее время, Россия, рассказали мне участники встречи, не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине. Но и эта точка может сдвинуться, ведь «они не успевают окапываться». При этом участники встречи отмечают одно и то же: на их взгляд, Владимир Путин верит, что с Дональдом Трампом можно договориться, и вообще на самом деле верит Дональду Трампу», — рассказал корреспондент «Коммерсанта».

Закрытая встреча Путина с бизнесом состоялась незадолго до телефонного разговора президента РФ с Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл «красной линией» для Киева возможность юридического признания каких-либо украинских территорий российскими. При этом Зеленский признавал, что после завершения боевых действий какие-то территории могут остаться российскими де-факто.

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