Лидер Китая в гневе

Пекин считал вопрос о Панамском канале своим козырем на будущих переговорах с Вашингтоном, объяснили источники газеты. С их слов, китайские власти изучат, как могут помешать сделке, но реальных инструментов для этого у Пекина нет.

Китайские активы в контексте Панамского канала связаны с деятельностью гонконгской компании CK Hutchison Holdings, которая с 1997 года управляет двумя ключевыми портами — Бальбоа и Кристобаль, расположенными на входах в канал. Эти порты играют важную роль в логистике, хотя сам канал остается под управлением Администрации Панамского канала, принадлежащей государству Панама. Китай также предлагал инвестиции в инфраструктуру региона в рамках инициативы «Один пояс и один путь», что усилило его экономическое присутствие в Панаме. Однако прямого контроля над самим каналом у Китая нет.

Дональд Трамп неоднократно высказывал желание вернуть Панамский канал под влияние США, считая его стратегически важным активом для американской экономики и безопасности. Он критиковал высокие тарифы для судов США и утверждал, что канал «захвачен» Китаем из-за управления портами гонконгской компанией. В 2025 году под давлением Трампа CK Hutchison согласилась продать свои портовые активы американскому консорциуму, возглавляемому BlackRock, за $22,8 млрд, что Трамп назвал «возвращением» контроля США. Панама, однако, настаивает на своем суверенитете над каналом, отвергая любые претензии на его передачу.