USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Новость дня
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Лидер Китая в гневе

11:29 920

Си Цзиньпин разгневан намерением гонконгской компании, владеющей портами Панамского канала, продать активы американским инвесторам, выяснила The Wall Street Journal.

Пекин считал вопрос о Панамском канале своим козырем на будущих переговорах с Вашингтоном, объяснили источники газеты. С их слов, китайские власти изучат, как могут помешать сделке, но реальных инструментов для этого у Пекина нет.

Китайские активы в контексте Панамского канала связаны с деятельностью гонконгской компании CK Hutchison Holdings, которая с 1997 года управляет двумя ключевыми портами — Бальбоа и Кристобаль, расположенными на входах в канал. Эти порты играют важную роль в логистике, хотя сам канал остается под управлением Администрации Панамского канала, принадлежащей государству Панама. Китай также предлагал инвестиции в инфраструктуру региона в рамках инициативы «Один пояс и один путь», что усилило его экономическое присутствие в Панаме. Однако прямого контроля над самим каналом у Китая нет.

Дональд Трамп неоднократно высказывал желание вернуть Панамский канал под влияние США, считая его стратегически важным активом для американской экономики и безопасности. Он критиковал высокие тарифы для судов США и утверждал, что канал «захвачен» Китаем из-за управления портами гонконгской компанией. В 2025 году под давлением Трампа CK Hutchison согласилась продать свои портовые активы американскому консорциуму, возглавляемому BlackRock, за $22,8 млрд, что Трамп назвал «возвращением» контроля США. Панама, однако, настаивает на своем суверенитете над каналом, отвергая любые претензии на его передачу.

Лира рухнула после задержания мэра Стамбула
Лира рухнула после задержания мэра Стамбула
11:42 507
Лидер Китая в гневе
Лидер Китая в гневе
11:29 921
Лучше синица в руках, чем журавль в небе
Лучше синица в руках, чем журавль в небе
11:24 1154
Атака дронов по России: горит нефтебаза
Атака дронов по России: горит нефтебаза видео
10:56 1352
Трамп о требовании Путина по Украине
Трамп о требовании Путина по Украине
10:30 2450
Будущий лидер Германии готовится к войне
Будущий лидер Германии готовится к войне
10:11 1796
Задержан Экрем Имамоглу. Cтамбул перекрыт
Задержан Экрем Имамоглу. Cтамбул перекрыт о развитии ситуации; обновляется
10:19 6855
США могут отдать лидерство в НАТО
США могут отдать лидерство в НАТО
10:03 1663
Как же Трампу мешает эта чертова Украина… и еще честь с достоинством
Как же Трампу мешает эта чертова Украина… и еще честь с достоинством главная тема; все еще актуально
00:36 4844
Минобороны Азербайджана заявляет о новой провокации Армении
Минобороны Азербайджана заявляет о новой провокации Армении
08:55 2874
Убивать под вывеской «защиты прав человека»
Убивать под вывеской «защиты прав человека» новый мир
03:36 6786

ЭТО ВАЖНО

Лира рухнула после задержания мэра Стамбула
Лира рухнула после задержания мэра Стамбула
11:42 507
Лидер Китая в гневе
Лидер Китая в гневе
11:29 921
Лучше синица в руках, чем журавль в небе
Лучше синица в руках, чем журавль в небе
11:24 1154
Атака дронов по России: горит нефтебаза
Атака дронов по России: горит нефтебаза видео
10:56 1352
Трамп о требовании Путина по Украине
Трамп о требовании Путина по Украине
10:30 2450
Будущий лидер Германии готовится к войне
Будущий лидер Германии готовится к войне
10:11 1796
Задержан Экрем Имамоглу. Cтамбул перекрыт
Задержан Экрем Имамоглу. Cтамбул перекрыт о развитии ситуации; обновляется
10:19 6855
США могут отдать лидерство в НАТО
США могут отдать лидерство в НАТО
10:03 1663
Как же Трампу мешает эта чертова Украина… и еще честь с достоинством
Как же Трампу мешает эта чертова Украина… и еще честь с достоинством главная тема; все еще актуально
00:36 4844
Минобороны Азербайджана заявляет о новой провокации Армении
Минобороны Азербайджана заявляет о новой провокации Армении
08:55 2874
Убивать под вывеской «защиты прав человека»
Убивать под вывеской «защиты прав человека» новый мир
03:36 6786
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться