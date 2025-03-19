Центробанк Турции спасает лиру

Центробанк Турции для стабилизации курса национальной валюты, которая рухнула на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу, может продать из резервов порядка $10 млрд. Об этом сообщает газета деловых кругов Ekonomim.

После проведенной в среду утром полицией Стамбула операции по задержанию 84 человек, в том числе Имамоглу, из 106 фигурантов дела о коррупции и поддержке терроризма, доллар вырос на 11% по отношению к турецкой лире - за него давали более 41 лиры.

После интервенции ЦБ курс турецкой валюты во второй половине дня стабилизировался, опустившись ниже отметки в 39 лир за $1. Курс евро к турецкой лире также снизился с 44 до 42 лир за евро.

По данным Bloomberg, турецкий Центробанк продал $8-9 млрд для поддержки национальной валюты.

Стамбульская биржа второй раз за день приостанавливала торги из-за резкого падения индекса BIST 100. Первый раз система автоматического выключения торгов сработала в 09:55 по местному времени (10:55 по бакинскому), второй раз - в 14:08, сообщает телеканал «Сёзджу», отмечая, что многие акции компаний, которые торгуются на бирже, потеряли в цене.

Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек заверил, что власти принимают необходимые меры для стабилизации ситуации: «Для здорового функционирования рынков делается все необходимое».