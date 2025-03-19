Центробанк Турции спасает лиру
Центробанк Турции для стабилизации курса национальной валюты, которая рухнула на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу, может продать из резервов порядка $10 млрд. Об этом сообщает газета деловых кругов Ekonomim.
После проведенной в среду утром полицией Стамбула операции по задержанию 84 человек, в том числе Имамоглу, из 106 фигурантов дела о коррупции и поддержке терроризма, доллар вырос на 11% по отношению к турецкой лире - за него давали более 41 лиры.
После интервенции ЦБ курс турецкой валюты во второй половине дня стабилизировался, опустившись ниже отметки в 39 лир за $1. Курс евро к турецкой лире также снизился с 44 до 42 лир за евро.
По данным Bloomberg, турецкий Центробанк продал $8-9 млрд для поддержки национальной валюты.
Стамбульская биржа второй раз за день приостанавливала торги из-за резкого падения индекса BIST 100. Первый раз система автоматического выключения торгов сработала в 09:55 по местному времени (10:55 по бакинскому), второй раз - в 14:08, сообщает телеканал «Сёзджу», отмечая, что многие акции компаний, которые торгуются на бирже, потеряли в цене.
Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек заверил, что власти принимают необходимые меры для стабилизации ситуации: «Для здорового функционирования рынков делается все необходимое».
* * * 15:02
Центральный банк Турции в среду продал рекордное количество иностранной валюты после того, как лира упала более чем на 12% после задержания мэра Стамбула, согласно данным трех банкиров.
По их словам, в среду Центробанк Турции продал не менее 5 миллиардов долларов иностранной валюты, но некоторые подсчитали, что за день эта сумма могла уже достичь 10 миллиардов долларов.
Reuters отмечает, что Центробанк Турции отказался от комментариев.
По словам банкиров, Центробанк не вмешивался напрямую в обменный курс, но транзакции, которые он осуществлял с использованием существующих методов покупки и продажи иностранной валюты через государственные банки, свидетельствовали о рекордном уровне продаж иностранной валюты.
На 14:57 по бакинскому времени курс американского доллара к турецкой лире достиг отметки 38,34 лиры за доллар.
* * * 12:15
В среду, 19 марта, курс доллара США к турецкой лире подскочил на 11,99% и достиг отметки 41,1 лиры за доллар по состоянию на 11:40 по Баку. Выше 41 лиры курс доллара поднялся впервые в истории.
Активы Турции падают на фоне задержания полицией мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Акции турецких компаний также упали, а доходность 10-летних государственных облигаций выросла до самого высокого уровня в этом году. Базовый индекс Borsa Istanbul 100 упал на 6,9%, что привело к остановке торгов.
* * * 11:42
Турецкая лира обновила исторический минимум - доллар впервые достиг 37 лир, пишут зарубежные СМИ.
Одновременно с этим индекс Стамбульской биржи на открытии упал на 6,87% на фоне новостей о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции.
Сегодня турецкая полиция задержала Имамоглу и его помощника Мурата Онгуна.
Крупная антикоррупционная операция в отношении стамбульской мэрии касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с террористической Рабочей партией Курдистана.
Накануне Стамбульский университет аннулировал из-за обнаруженных нарушений диплом о высшем образовании Имамоглу, легитимность диплома которого ранее потребовала установить Генпрокуратура города.