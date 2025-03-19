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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

США об участии Европы в переговорах по Украине

12:50 1263

Евросоюз должен участвовать в достижении мирного соглашения по Украине, поскольку Россия хочет снятия санкций, введенных сообществом. Об этом заявили официальные лица США европейским коллегам, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Вашингтон недавно уведомил Брюссель, что «приоритетом является прекращение боевых действий в зоне конфликта и обсуждение таких вопросов, как потенциальные меры безопасности для Украины».

«Этот шаг может «придать уверенности союзным странам». Они опасаются, что США попытаются без участия европейских лидеров заключить сделку, которая может ослабить Украину или безопасность Европы. Подобные опасения усилились во вторник, когда лидеры РФ и США провели телефонный разговор», - отмечает Bloomberg.

В материале издания также говорится, что до сих пор американский президент Дональд Трамп «в значительной степени исключал участие Европы» в разговорах с Украиной и Россией, говорится в публикации.

Напомним, что 18 марта состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. После переговоров было объявлено, что Россия согласилась на 30 дней остановить удары по энергетическим объектам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от ударов по энергетике.

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