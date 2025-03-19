Судья в США пошла против Трампа

Окружной судья в Вашингтоне Ана Рейес постановила, что документ нарушает конституционные права. Приказ отложен до пятницы, чтобы дать администрации время на апелляцию.

«Суд знает, что мое мнение приведет к бурным общественным спорам и апелляциям. В здоровой демократии обе реакции являются положительными. Однако мы все должны согласиться с тем, что каждый человек, который желает служить стране, достоин нашей благодарности и уважения», – сказала Рейес.

Судья вынесла предварительный судебный запрет, запрошенный адвокатами для шести трансгендеров. Они являются действующими военнослужащими. А также для двух трансгендеров, желающих вступить в армию.

Президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии 27 января. К причинам в указе отнесли проблемы трансгендеров с психикой и их физическую неготовность к боевым действиям. Также в документе сказано, что реабилитация после смены пола занимает не менее 12 месяцев и часто подразумевает медицинское наблюдение с использованием наркотических анальгетиков. Такие бойцы не соответствуют требованиям боевой готовности, следует из распоряжения.