USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Новость дня
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Судья в США пошла против Трампа

12:54 1564

Суд в США заблокировал исполнение указа президента Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в армии, сообщает New York Post.

Окружной судья в Вашингтоне Ана Рейес постановила, что документ нарушает конституционные права. Приказ отложен до пятницы, чтобы дать администрации время на апелляцию.

«Суд знает, что мое мнение приведет к бурным общественным спорам и апелляциям. В здоровой демократии обе реакции являются положительными. Однако мы все должны согласиться с тем, что каждый человек, который желает служить стране, достоин нашей благодарности и уважения», – сказала Рейес.

Судья вынесла предварительный судебный запрет, запрошенный адвокатами для шести трансгендеров. Они являются действующими военнослужащими. А также для двух трансгендеров, желающих вступить в армию.

Президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии 27 января. К причинам в указе отнесли проблемы трансгендеров с психикой и их физическую неготовность к боевым действиям. Также в документе сказано, что реабилитация после смены пола занимает не менее 12 месяцев и часто подразумевает медицинское наблюдение с использованием наркотических анальгетиков. Такие бойцы не соответствуют требованиям боевой готовности, следует из распоряжения.

Зеленский признал: на переговорах обсудят территориальные вопросы
Зеленский признал: на переговорах обсудят территориальные вопросы обновлено 14:33
14:33 1178
Армянский генерал поехал на американскую базу НАТО
Армянский генерал поехал на американскую базу НАТО наше поле зрения
13:51 1268
Лидер турецкой оппозиции в доме Имамоглу
Лидер турецкой оппозиции в доме Имамоглу видео; обновлено 14:51
14:51 12239
Убивать под вывеской «защиты прав человека»
Убивать под вывеской «защиты прав человека» новый мир
03:36 7795
«Очень сильный, каковым и является»
«Очень сильный, каковым и является» Трамп о разговоре с Путиным
13:37 1338
Лира рухнула до исторического минимума
Лира рухнула до исторического минимума на фоне задержания Экрема Имамоглу; обновлено 12:15
12:15 4999
После переговоров Путина и Трампа Россия и Украина нещадно атаковали друг друга
После переговоров Путина и Трампа Россия и Украина нещадно атаковали друг друга видео; обновлено 12:30
12:30 4023
Ильхам Алиев вручил орден Сахибе Гафаровой
Ильхам Алиев вручил орден Сахибе Гафаровой фото
11:50 2158
Россия зажимает Венгрию в своих объятиях
Россия зажимает Венгрию в своих объятиях наша корреспонденция; все еще актуально
03:12 5986
США дают зеленый свет российским диверсантам
США дают зеленый свет российским диверсантам
12:09 2945
Лидер Китая в гневе
Лидер Китая в гневе
11:29 4387

ЭТО ВАЖНО

Зеленский признал: на переговорах обсудят территориальные вопросы
Зеленский признал: на переговорах обсудят территориальные вопросы обновлено 14:33
14:33 1178
Армянский генерал поехал на американскую базу НАТО
Армянский генерал поехал на американскую базу НАТО наше поле зрения
13:51 1268
Лидер турецкой оппозиции в доме Имамоглу
Лидер турецкой оппозиции в доме Имамоглу видео; обновлено 14:51
14:51 12239
Убивать под вывеской «защиты прав человека»
Убивать под вывеской «защиты прав человека» новый мир
03:36 7795
«Очень сильный, каковым и является»
«Очень сильный, каковым и является» Трамп о разговоре с Путиным
13:37 1338
Лира рухнула до исторического минимума
Лира рухнула до исторического минимума на фоне задержания Экрема Имамоглу; обновлено 12:15
12:15 4999
После переговоров Путина и Трампа Россия и Украина нещадно атаковали друг друга
После переговоров Путина и Трампа Россия и Украина нещадно атаковали друг друга видео; обновлено 12:30
12:30 4023
Ильхам Алиев вручил орден Сахибе Гафаровой
Ильхам Алиев вручил орден Сахибе Гафаровой фото
11:50 2158
Россия зажимает Венгрию в своих объятиях
Россия зажимает Венгрию в своих объятиях наша корреспонденция; все еще актуально
03:12 5986
США дают зеленый свет российским диверсантам
США дают зеленый свет российским диверсантам
12:09 2945
Лидер Китая в гневе
Лидер Китая в гневе
11:29 4387
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться