Праздник огня в Иране: погибли 19 человек, тысячи пострадавших

Во время празднования Чахаршанбе-Сури в Иране погибли по меньшей мере 19 человек, более 5 тысяч получили травмы. Об этом говорится в сообщении иранской службы скорой помощи.

В информации отмечается, что по всей стране пострадали 5 568 человек.

«Также вчера погибли 13 человек, тем самым увеличив общее число до 19», - сказал представитель иранской службы скорой помощи Бабок Йектапараст в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Он отметил, что из общего числа пострадавших около 338 иранцам потребовалась ампутация конечностей, 1 557 человек получили травмы глаз, еще 1 531 - ожоги разной степени. Основной причиной увечий чаще всего является ненадлежащее использование пиротехники.

По информации службы скорой помощи, наибольшее количество людей пострадали в провинции Тегеран, где насчитывается порядка 1 049 госпитализированных, далее следуют Восточный Азербайджан (центр - город Тебриз) и Западный Азербайджан (центр - город Урмия) с 866 и 620 пострадавшими соответственно.