Новая глава в индустрии такси Азербайджана: трансформация бизнеса с инвестициями Bolt в 2024 году

За последние годы транспортная сфера страны претерпела значительные изменения, ориентируясь на внедрение более устойчивых и инновационных решений. Новые правила в отрасли требуют не только повышения прозрачности сектора, но и обеспечения более безопасных и качественных условий как для водителей, так и для пассажиров.

В рамках этого проекта поощряется использование экологически чистых транспортных средств, расширяется применение цифровых технологий, вступают в силу новые нормативные акты, направленные на развитие отрасли. Соблюдение этих правил и новые инициативы напрямую повлияли как на таксомоторные компании, так и на пассажиров, а также с интересом наблюдают за ними средства массовой информации.

Компания Bolt, которая в настоящее время является лидером на азербайджанском рынке и работает в 50 странах и 600 городах, помогает водителям и автопаркам легко адаптироваться к изменениям благодаря своим передовым технологическим решениям и опыту работы на различных рынках.

Рамиль Махаррамов, менеджер операционного отдела пассажирского направления компании Bolt, заявил: «В последние годы компания Bolt вложила значительные средства в обновление автопарка в Азербайджане. Мы также организуем мастер-класс Fleet Meneceri для поддержки развития современных менеджеров автопарка с целью повышения качества и эффективности услуг такси.

Следует отметить, что большая часть средств, полученных с каждого заказа, возвращается водителям и предпринимателям в качестве дохода. К 2024 году Bolt поддержал создание рабочих мест и бизнес-возможностей для более чем 40 000 водителей, а также тысяч местных инвесторов и предпринимателей.

Кроме того, компания поддерживает местное производство автомобилей. Большинство новых транспортных средств, присоединяющихся к платформе, производятся ООО «Азермаш» или закупаются у местных дилеров и дистрибьюторов».

Стоит отметить, что компания Bolt запустила инновационный проект по поддержке постепенной замены старых автомобилей на более новые и экологически чистые модели. В рамках проекта софинансирования (Co-financing) автопарки получили финансовую поддержку от Bolt для приобретения новых транспортных средств. В результате таксопарки и водители постепенно переходят на электромобили и гибридные модели.

Начиная с конца 2024 года и в течение текущего года в приложение Bolt постепенно будут внедряться новые электротакси.

Мы расскажем вам об инновациях, которые обеспечивают безопасность и удобство в приложении Bolt:

Car/Driver Verification Feature (Функция проверки автомобиля/водителя)

Главным приоритетом Bolt является безопасность пассажиров и водителей. Поэтому данные водителя и транспортного средства должны полностью соответствовать регистрационным данным. Согласно законодательству, автомобили старше 15 лет подлежат деактивации. Компания Bolt приняла меры для соблюдения требований законодательства и теперь водители и транспортные средства без необходимых документов не могут зарегистрироваться в приложении.

С 2023 года Bolt реализовал функцию проверки соответствия водителя (Driververification), а с конца 2024 года вводится функция проверки и подтверждения идентичности автомобиля (Carverification). Обе функции контролируют соответствие автомобиля и водителя требованиям, обеспечивая соблюдение правил на постоянной основе.

Регулярная функция проверки и подтверждения личности водителя была создана для повышения безопасности в приложении Bolt. Эта функция направлена на предотвращение мошенничества со стороны водителей и повышение общей безопасности. Во время регистрации водитель обязан сделать селфи и не может использовать приложение, пока не пройдет верификацию. Сначала селфи проверяет искусственный интеллект, и если оно не одобрено, его оценивает человек-оператор.

В настоящее время служба заказа такси действует в 24 регионах Азербайджана. К 2025 году планируется запустить сервис в еще большем количестве регионов нашей страны. Команда Bolt постоянно развивает и совершенствует сервис, чтобы сделать его более удобным, комфортным и безопасным для каждого гражданина.