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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Новость дня
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Они нашли друг друга

13:21 1500

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он несколько раз неформально общался с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства рассказал в интервью Washington Examiner.

«Знаете, я говорил с Путиным — это не просто звонок, с которого все началось. У нас были и другие звонки. Это не было обнародовано ранее, но это продолжение позитивного диалога. Если бы это не было позитивом, я бы вам сказал», — отметил американский лидер.

Кроме того, Трамп высоко оценил разговор с Путиным и подчеркнул, что он «может послужить началом чего-то хорошего».

Президент США также заявил, что «прекращение ударов по инфраструктуре в итоге приведет к сделке по Украине»: «Это приведет к другим вещам. Дальше будут полное прекращение огня и сделка».

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