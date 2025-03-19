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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Новость дня
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Европа не собирается угождать Путину

13:28 1052

Евросоюз не намерен прекращать поставки оружия Украине, несмотря на то, что Россия рассматривает это как условие для прекращения огня.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью Reuters.

"Мы продолжаем работать над программой помощи", — подчеркнула Каллас, комментируя план ЕС по поддержке Киева на €40 млрд. По ее словам, Украина должна иметь возможность защищаться.

19 марта Каллас представит в Брюсселе Белую книгу ЕС по обороне — план Еврокомиссии, направленный на милитаризацию экономики ЕС, увеличение военных мощностей и усиление поставок оружия Украине.

Ранее Кремль сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили 30-дневное прекращение огня, меры по предотвращению эскалации и ряд международных вопросов. Российский лидер согласился с предложением США о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре.

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