Европа не собирается угождать Путину
Евросоюз не намерен прекращать поставки оружия Украине, несмотря на то, что Россия рассматривает это как условие для прекращения огня.
Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью Reuters.
"Мы продолжаем работать над программой помощи", — подчеркнула Каллас, комментируя план ЕС по поддержке Киева на €40 млрд. По ее словам, Украина должна иметь возможность защищаться.
19 марта Каллас представит в Брюсселе Белую книгу ЕС по обороне — план Еврокомиссии, направленный на милитаризацию экономики ЕС, увеличение военных мощностей и усиление поставок оружия Украине.
Ранее Кремль сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили 30-дневное прекращение огня, меры по предотвращению эскалации и ряд международных вопросов. Российский лидер согласился с предложением США о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре.